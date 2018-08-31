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Lübnan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 00:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona, Lübnanlı üst düzey ordu ve emniyet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda büyükelçi, askeri ateşe ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümünü Lübnan'da düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Başkent Beyrut'un kuzeyinde Lübnan ordusuna ait subay akademisi binasında düzenlenen resepsiyona, Lübnanlı üst düzey ordu ve emniyet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda büyükelçi, askeri ateşe ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye ve Lübnan milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle her Türk vatandaşın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yüce Türk halkını hayırla anmasını bir görev bilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin, Lübnan için gerçek bir dost olduğu ve kendilerinin de iki ülke arasındaki ilişkileri tüm alanlarda güçlendirmeye gayret ettiklerini dile getiren Çakıl, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasıyla iki ülke arasındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandırılmasını umduklarını vurguladı.

Büyükelçi Çakıl, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin katettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye’ye ve Türk milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Türkiye'nin Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan da Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

1919 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin işgalcilere karşı savaştığını ve 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar Savaşı'nda işgalcilere karşı zafer elde ettiğini hatırlatan Büyan, o günden beri 30 Ağustos'un Türk Milleti için yeni bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı İmparatorluğu topraklarının yabancı güçler tarafından işgal edildiğine işaret eden Büyan, "Geçmişte olduğu gibi Türk ordusu, Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda vatanını dahili ve harici düşmanlardan koruyacaktır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye

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