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Lübnan’da 4 bakan istifa etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Lübnan’da iletişim vergileri nedeniyle başlayan ve günlerdir devam eden gösterilerin şiddetini arttırmasıyla Lübnan Kuvvetleri Partisi’nden 4 bakan istifa etti.Lübnan’da WhatsApp uygulaması da dahil iletişime getirilen vergi girişimleri nedeniyle başlayan gösteriler sürüyor.

Lübnan’da iletişim vergileri nedeniyle başlayan ve günlerdir devam eden gösterilerin şiddetini arttırmasıyla Lübnan Kuvvetleri Partisi’nden 4 bakan istifa etti.
Lübnan’da WhatsApp uygulaması da dahil iletişime getirilen vergi girişimleri nedeniyle başlayan gösteriler sürüyor. Başkent Beyrut’ta gerçekleştirilen gösterilerde siyasetçilerin tepkisi de dikkat çekti. Lübnan Kuvvetler Partisi’nden 4 bakan istifa ettiğini açıkladı.
Lübnan Kuvvetler Partisinin lideri Samir Farid Geagea açıklamasında, Lübnan’da hükümetin kritik bir durumda olduğunu belirterek ekonomik krizden kaynaklı problemlerin çözülemeyeceğinin düşünülmesinden ve hükümete olan güvenin azalmasından dolayı bakanların istifa etmeye karar verdiğini ifade etti.

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