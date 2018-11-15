Lübnan'da 40 yıl süren düşmanlık sona erdi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın önde gelen Maruni Hristiyan liderlerinden Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Semir Caca ile Marada Hareketi Partisi Başkanı Süleyman Franci, 40 yıl süren düşmanlığın ardından barıştı.

İki lider arasındaki barışma, Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai önderliğinde başkent Beyrut'un kuzeyindeki Bkerke Kilisesi'nde gerçekleşti.

Patrik Rai, burada yaptığı açıklamada, bu barışın, tüm ülkenin ulusal birliğinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Patrik Rai, Caca ve Franci arasında gerçekleşen üçlü görüşmenin ardından Lübnan Güçleri Partisi ile Marada Hareketi Partisi tarafından yapılan ve Metropolit Cozif Neffa'nın okuduğu ortak açıklamada, "(İki liderin ortak iradelerine binaen) Geçmişin acı sayfasını kapattığımızı ilan ederek anlaşmazlıkların giderilmesi ve yeni bir ufkun açılması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, görüşmenin, sağlam ve kapsamlı uzlaşma seçeneğinin bir teyidi olarak gerçekleştiği ve Hristiyanların acı geçmişin sayfasını kapatmadan içinde bulundukları olumsuz durumdan kurtulamayacağı ifade edildi.