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Lübnan'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:25 | Son Güncelleme

Kıbrıs Adası'na geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı

BEYRUT (AA) - Lübnan ordusu, yasa dışı yollarla ülkeden çıkmaya çalışan 43 düzensiz göçmeni Kalamun sahili açıklarında yakaladı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'taki El-Kalamun beldesi açıklarında askeri istihbarat ve deniz kuvvetlerinin iş birliğiyle 43 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Ülkeden yasa dışı yollarla Kıbrıs Adası'na gitmeye çalışan göçmenlerden birinin Bangladeş, diğerlerinin ise Suriye uyruklu olduğu kaydedildi.

Yakalanan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kalamun Kıbrıs Adası Lübnan Trablus

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