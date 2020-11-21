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Lübnan’da 69 mahkum cezaevinden firar etti: 5 ölü, 2 yaralı

21.11.2020 16:06 | Son Güncelleme:
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Lübnan’ın Baabda kentinde 69 mahkum cezaevinden firar etti.

Lübnan’ın Baabda kentinde 69 mahkum cezaevinden firar etti. Mahkumlardan 5’i çaldıkları araçla kaçtığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybederken, 2’si de yaralandı.
Lübnan’ın Baabda kentinde 69 mahkum, sabah saatlerinde kapıları kırdıktan sonra güvenlik görevlisini darp ederek bulundukları cezaevinden firar etti. Yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri mahkumları yakalamak için harekete geçti. Polis tüm yolları trafiğe kapatırken, güvenlik güçleri ile mahkumlar arasında kovalamaca başladı. Firari mahkumlardan 5’inin çaldıkları bir araçla kaçmaya çalıştığı sırada cezaevine birkaç kilometre uzaklıktaki Hadat yolunda ağaca çarparak hayatını kaybettiği, 2’sinin de yaralandığı bildirildi.
Şu ana kadar firari mahkumlardan 8’i yakalanırken, diğerleri ise izini kaybettirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uluslararası Af Örgütü Nisan ayında yaptığı açıklamada, Lübnan hapishanelerinde ayaklanmalar olduğunu ve aşırı kalabalık nedeniyle korona virüsün yayılması endişesiyle mahkumların ailelerinin oturma eylemleri yaptığını açıklamıştı.

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