HABER

Lübnan'da 76. Bağımsızlık Günü kutlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 19:19 | Son Güncelleme

Lübnanlı üst düzey yetkililer, ülkenin 76.

Lübnan, (DHA)- Lübnanlı üst düzey yetkililer, ülkenin 76. Bağımsızlık Gününü başkent Beyrut'un güneyindeki Yarzeh'deki Savunma Bakanlığı'nda kutladı. Kutlamalar başlamadan sabah saatlerinde ise protestoların sembolü olan Beyrut Şehitler Meydanı?ndaki ?Devrim Yumruğu? amblemi yakıldı.
İlk kez Savunma Bakanlığı?nda kutlanan Bağımsızlık Günü etkinliklerinde askeri geçit töreni düzenlendi. Kutlamalarda Lübnan?ın bağımsızlığı ve Lübnan ordusunun geçtiğimiz yıllarda kazandığı başarılarla ilgili bir belgesel gösterildi. Beyrut'un merkezindeki geleneksel askeri geçit töreni, kabinenin istifasına yol açan ve bölgede bir ay önce patlak veren ülke çapında protestolardan dolayı yapılamadı.
LÜBNAN AYAKLANMASININ SEMBOLÜ OLAN ?DEVRİM YUMRUĞU? YAKILDI
Beyrut Şehitleri Meydanı'nda yükselen ?Devrim Yumruğu? amblemi sabah saatlerinde yakıldı. Üzerinde Arapça devrim yazan yumruk amblemi, Lübnan?ın 76. Bağımsızlık Günü?nde Cuma sabahı alevlenmeye başladı. Protestoların sembolü haline gelen altı metre yüksekliğindeki yumruk amblemi, isyanın ilk günlerinden beri protestocuların sembolü haline gelmişti. Lübnan medyasında çıkan haberlere göre, sabah erken saatlerde motosiklet üzerinde bir adam ambleme molotof kokteyli attıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Adamın kimliği ise belirlenemedi. Amblemin yakılmasından sonra protestocuların olay yerine sembolün yenisini

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
IŞİD - Lahey Temyiz Mahkemesi: Hollanda, örgüt üyelerinin çocuklarını geri almak zorunda değilIŞİD - Lahey Temyiz Mahkemesi: Hollanda, örgüt üyelerinin çocuklarını geri almak zorunda değil
dpa: Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandıdpa: Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Endonezya: LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz

'LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz'

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Taksiciler hastane morgunu bastı!

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Hazine avcılarının çaldığı Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

Hazine avcılarının çaldığı Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.