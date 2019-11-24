Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği de 16 Kasım'da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Lübnan halkının barışçıl eylemlerini ve ulusal birlik söylemini desteklediklerini duyurmuştu.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde öğrenciler, yaşam şartlarını ve ekonomik koşulları protesto etti.

"ABD'nin Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmesini istemediklerini" ifade eden protestocular eylemde ayrıca ABD bayrağını ateşe verdi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler, "Beyrut özgürdür" ve "Sömürü istemiyoruz" gibi pankartlar taşıdı.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

