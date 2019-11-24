HABER

Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi

BEYRUT (AA) - Lübnanlı göstericiler, başkent Beyrut'ta "ABD'nin ülkenin iç işlerine müdahalesini" protesto etti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler, "Beyrut özgürdür" ve "Sömürü istemiyoruz" gibi pankartlar taşıdı.

"ABD'nin Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmesini istemediklerini" ifade eden protestocular eylemde ayrıca ABD bayrağını ateşe verdi.

Güvenlik güçleri, elçilik binasının bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde öğrenciler, yaşam şartlarını ve ekonomik koşulları protesto etti.

Sosyal paylaşım sitelerinden dün, "iç işlerine müdahaleye tepki için ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleme" çağrıları yapılmıştı.

ABD'nin eski Lübnan Büyükelçisi Jeffrey Feltman, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesini Lübnan'daki eylemlere ilişkin bilgilendirmiş, Feltman'ın bu yöndeki adımı Lübnan'da "iç işlerine müdahale" şeklinde değerlendirilerek eleştirilmişti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği de 16 Kasım'da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Lübnan halkının barışçıl eylemlerini ve ulusal birlik söylemini desteklediklerini duyurmuştu.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandıYeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı
Aybüke öğretmen kabri başında anıldıAybüke öğretmen kabri başında anıldı
Adana'da 4 büyüklüğünde depremAdana'da 4 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem!

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Sınavı geçemeyince... Sürücü kursu öğretmenini dövdüler

Sınavı geçemeyince... Sürücü kursu öğretmenine dayak

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.