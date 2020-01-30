Lübnan'da ABD'nin sözde barış planını protesto gösterileri

BEYRUT (AA) - Lübnan'da başkent Beyrut da dahil olmak üzere ülkenin pek çok kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına karşı gösteri düzenlendi.

Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan çok sayıda Lübnanlı Filistin bayrakları açarak, "Kudüs Filistin'in başkentidir" sloganları attı.

Güneydeki Sayda kentinde Es-Sevra Meydanında toplanan yüzlerce kişi ise Trump ve sözde barış planı karşıtı sloganlar attı ve devrim marşları okudu.

Sur kentindeki Er-Reşidiyye ve El-Burc eş-Şemali mülteci kamplarında binlerce Filistinli de sözde barış anlaşmasına tepki gösterdi ve Filistinlilerin vatanlarına geri dönüş hakkından feragat etmeyeceklerini vurguladı.

Kuzeydeki Trablusşam'da ise çok sayıda kişi sözde barış planını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde barış planına karşı, dünü "öfke ve grev günü" ilan etmişti.

