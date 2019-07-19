HABER

Lübnan'da adamlarıyla polis karakolunu basan milletvekili istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

Hizbullah'ın Lübnan Parlamentosundaki 13 vekilinden biri olan Nevvaf el-Musevi, eski damadının tutulduğu polis karakoluna yaptığı silahlı baskın sonrasında gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini açıkladı

Lübnan'da eski damadının tutulduğu polis karakoluna yaptığı silahlı baskın nedeniyle tepki çeken Hizbullah Milletvekili Nevvaf el-Musevi istifa etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hizbullah'ın Lübnan Parlamentosunda bulunan 13 milletvekilinden biri olan Musevi dün akşam saatlerinde istifasını sundu.

Haberde daha fazla bilgi verilmedi ancak yerel basına konuşan Musevi, kızı Ğedir Musevi'nin eski eşi Hasan el-Mikdad'ın gözaltında tutulduğu polis karakoluna yaptığı baskın olayı üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Kızlarını korumak adına babalık görevini yapmaya çalıştığını savunan Musevi, mensubu olduğu siyasi partiye olumsuz etkileri olmaması için milletvekilliğinden istifa ettiğini ancak Hizbullah'ın bir üyesi olarak kalacağını dile getirdi.

Kızıyla gerginlik yaşadıktan sonra geçen pazar günü ülkenin güneyinde gözaltına alınan eski damadı Mikdad'ın bulunduğu polis karakoluna bazı arkadaşlarıyla baskın yapan Hizbullah Milletvekili Musevi, burada açtığı ateş sonucu Mikdad'ı bileğinden hafif yaralamıştı.

Milletvekilinin bazı adamları ile polis karakoluna gerçekleştirdiği baskına sosyal medyada tepkiler yağmıştı.

Musevi, geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Hizbullah listesinden milletvekili seçilmişti.

Lübnan Parlamentosunda Musevi'nin istifasının kabul edilmesinin ardından 60 gün içinde yeni bir ismin seçilmesi için bölgede seçim düzenlenmesi bekleniyor.

PARTNERÜnlü modacının mayosu olay oldu!Ünlü modacının mayosu olay oldu!
Annesinin karaciğeriyle hayata tutunan Bade için evi parka çevirdilerAnnesinin karaciğeriyle hayata tutunan Bade için evi parka çevirdiler
Çilek diyarı suya kavuşuyorÇilek diyarı suya kavuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hizbullah Lübnan Nevvaf Musevi

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz renk değiştirdi!

Korkutan görüntü! Karadeniz renk değiştirdi

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor

Asırlık saat parçaları yeniden hayat buluyor

Son 40 yılın en kötü yazını yaşıyorlar

Son 40 yılın en kötü yazını yaşıyorlar

Son dakika! Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı! İmha edildiler

Irak'ın kuzeyine kapsamlı hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.