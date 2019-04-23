Lübnan'da Arap Bankacılığı Konferansı düzenlendi

BEYRUT (AA) - Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, ülkesindeki kanunların kara para aklama ve terörle mücadele ile uyumlu olduğunu ve bunun uluslararası kurumlar tarafından kabul edildiğini söyledi.

Selame, Arap Bankalar Birliği ve Lübnan Merkez Bankasının başkent Beyrut'ta düzenlediği "2019 Arap Bankacılığı Konferansı"nın açılış konuşmasında, ülkesindeki umutsuzluk endüstrisinin yıllardır parasal istikrarı ve Lübnan ekonomisini yok etmeye çalıştığını, ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu belirtti.

Ülkesine yönelik yeni bir hamlenin başlatılacağı bilgisi edindiğini ancak bunun da başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getiren Selame, Lübnan'daki yönetimin, bazıları kanunlarla kurulan bazıları ise Lübnan bankaları tarafından oturtulan sağlam esaslara dayandığına işaret etti.

Selame, hükümetin ve meclisin aldığı kararların Lübnan'ı kara para aklama ve terörle mücadeleye uygun hale getirdiğini belirtti.

Lübnan'ın imajını korumaya önem verdiğini aktaran Selame, uluslararası kurumların Lübnan'ın uyumluluğunu kabullendiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.