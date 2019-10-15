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Lübnan’da aşırı sıcaklar yangına neden oldu: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

Lübnan’da aşırı sıcaklar sonucu 103 noktada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi de yaralandı.Lübnan’da dün gece saatlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 103 farklı noktada yangın çıktı.

Lübnan’da aşırı sıcaklar sonucu 103 noktada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi de yaralandı.
Lübnan’da dün gece saatlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle 103 farklı noktada yangın çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 180 kişi de yaralandı. Yangın sonucu ev ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken halk yangın bölgelerinden ayrılarak güvenli alanlara geçti. Yangına kısa sürede müdahale edilirken yangın söndürme faaliyetlerine yangın söndürme uçakları da katıldı.
Lübnan İçişleri Bakanı Raya El Hassan, Kıbrıs Rum Yönetimi’nden 2 jetin yangın söndürme çalışmalarında katılmak için ülkeye iniş yaptığını söyledi.

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