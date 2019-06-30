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Lübnan'da bakanın konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 22:01 | Son Güncelleme

Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Garib'in konvoyu, başkent Beyrut'un doğusunda yer alan ve Dürzilerin çoğunlukta olduğu Cebel-i Lübnan vilayetindeki Aley bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.

Maruni Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Aley'e ziyaret planının bölge halkı Dürziler tarafından protesto edildiği sırada yaşanan olayda, Bakan Garib'in korumalarından 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Garib, olayla ilgili basına yaptığı açıklamada, Aley bölgesinden geçişi sırasında silahlı kişilerin yolu kapalı tuttuğunu ve yolu açmaya çalışırken saldırıya uğradıklarını söyledi.

Saldırı sonucu yaralanan Samir Ebu Farac ve Rami Selman isimli arkadaşlarının kurtarılamadığını aktaran Garib, ayrıca bölgede gerginliği daha fazla artırmama çağrısında bulundu.

Özgür Yurtseverler Hareketi'nden yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Basil'in, birkaç günden beri yolları kapatan ve lastik yakan İlerici Sosyalist Partisi destekçileri ile güvenlik güçleri arasında herhangi bir olay yaşanmaması için Aley bölgesine planladığı ziyareti iptal ettiği belirtildi.

Bu arada Başbakan Saad el-Hariri, olayın yatıştırılması için Özgür Yurtseverler Hareketi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil, İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Demokrasi Partisi Başkanı Talal Arslan ve İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Tümgeneral İmad Osman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Salih Garib silahlı saldırı

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