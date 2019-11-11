Lübnan'da banka çalışanlarından genel grev kararı

Lübnan'da Banka Çalışanları Sendikaları Birliği, yarın sabah itibarıyla genel greve gidileceğini, ülkede durum düzelinceye kadar grevin sürdürüleceğini duyurdu.

Birliğin Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel greve gittiğimizi duyuruyor; bu sektörde çalışan arkadaşlarımıza da yarın sabah (12 Kasım) iş bırakma, ülkedeki durum düzelene ve istikrar sağlanana kadar grevi sürdürme çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bankacılık sektöründe geçen hafta yaşanan istikrarsızlığın, çalışma şartlarını zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, sektör çalışanlarının müşterilerin hakaret ve saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı.

Söz konusu durumun, psikolojik ve fiziki baskıya rağmen görevlerini yapmaya çalışan banka çalışanlarında korku ve paniğe yol açtığı ifade edilen açıklamada, çalışanların Sendikalar Birliği ile iletişime geçerek duruma müdahil olmasını istediği kaydedildi.

Açıklamada, bankacılık mesleğini koruma, teşvik etme ve çıkarlarını savunma kapsamında genel grev kararı alındığı ifade edildi.