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Lübnan’da Bankalar Yeniden Açıldı

01.11.2019 18:17 | Son Güncelleme

İki haftadır kapalı olan özel bankalar Cuma günü yeniden açıldı. Bankalarda izdiham olmadığı gözlemlendi, bu arada ABD Lübnan’a askeri yardımı askıya aldı

Lübnan’da Bankalar Yeniden Açıldı

İki haftadır kapalı olan özel bankalar Cuma günü yeniden açıldı. Bankalarda izdiham olmadığı gözlemlendi, bu arada ABD Lübnan’a askeri yardımı askıya aldı.

Ortadoğu’da protestolarla sarsılan Lübnan’da olaylar sebebiyle iki haftadır kapalı olan özel bankalar Cuma günü güvenlik önlemlerinin arttırılmasının ardından yeniden açıldı.

Bankaların yeniden açılmasıyla birlikte pek çok kişinin özel bankalardaki paralarını çekmesine yol açacağı konusunda endişeler vardı ancak bankalardaki işlem düzeyleri normal seyrinde devam etti. Başkent Beyrut’ta dört bankanın şubelerinde kuyruk yoktu. Başkentin başka bölgelerinde ise bazı yerel bankalarda sıra bekleyen vatandaşlar vardı ancak bu da bankaların iki haftadır kapalı olması sebebiyle anormal bir durum olarak nitelenmedi.

Trump yönetimi Lübnan’a askeri yardımı askıya aldı

ABD’de Trump yönetimi ise Lübnan Başbakanı Said Hariri’nin istifasının ardından, Lübnan’a 105 milyon dolarlık güvenlik yardımını askıya aldı. Reuters haber ajansına konuşan iki ABD’li yetkiliye göre Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü Kongre’ye Beyaz Saray bütçe ofisinin ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Lübnan’a yabancı askeri yardımı askıya almaya karar verdiğini bildirdi.

Yetkililer yardımın neden askıya alındığı konusunda bilgi vermedi. Reuters’a konuşan kaynaklardan biri Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye de kararı hangi gerekçeyle aldığı konusunda bir bilgi vermediğini söyledi.

Trump yönetimi Mayıs ayında Lübnan’a askeri yardım için onay istemiş, yardımın Ortadoğu’da önemli bir ABD ortağı olan Lübnan’ın sınırlarını koruması için gerekli olduğunu savunmuştu.

Washington, terör örgütü listesine aldığı Lübnan’da İran destekli Şii Hizbullah’ın hükümette gittikçe artan rolü konusunda endişelerini de daha önce defalarca dile getirmişti.

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