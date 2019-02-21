HABER

Lübnan'da Başbakan Hariri'nin partisinin vekil sayısı 20'ye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 21:31 | Son Güncelleme

Lübnan'da Başbakan Hariri'nin partisinin vekil sayısı 20'ye düştü

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Başbakan Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'nden Dima el-Cemali'nin milletvekilliği, Trablus kentindeki seçimlerde "usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle düşürüldü.

Lübnan Anayasa Konseyi Başkanı İsam Süleyman, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, itirazlar üzerine tekrar gözden geçirilen Trablus'taki sayım belgelerinde "usulsüzlük" tespit edildiğini söyledi.

Bu nedenle geçen yıl yapılan seçimlerde Trablus'tan meclise girmeye hak kazanan Müstakbel Hareketi'nden Dima el-Cemali'nin vekilliğinin düşürüldüğünü belirten Süleyman, yasalara göre Trablus'ta iki ay içinde yeniden seçim yapılacağını dile getirdi.

Yerel kaynaklarda, Trablus'taki seçim sonuçlarına itirazın İran ve Suriye destekli 8 Mart Bloku'nu oluşturan Hizbullah ile müttefiklerinin adayı Taha Naci'den geldiği ifade ediliyor.

Anayasa Konseyi'nin kararının ardından Başbakan Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nin meclisteki sandalye sayısı 20'ye düştü.

- Cemali'den "karara saygı duyuyorum" açıklaması

Milletvekilliği düşürülen Cemali, Anayasa Konseyi'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, siyasi müdahalelere rağmen söz konusu karara saygı duyduğunu belirtti.

Cemali, Hariri ile parti genel merkezinde yaptığı toplantı sonrasında da Trablus'tan tekrar aday olmasına karar verildiğini açıkladı.

Lübnan halkı, 9 yıl aradan sonra geçen yıl 6 Mayıs'ta genel seçimler için sandık başına gitmişti.

Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor
Sınıra komando sevkiyatıSınıra komando sevkiyatı
Fatih'te otelde çatı yangınıFatih'te otelde çatı yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Müstakbel Hareketi'ndeki Dima el-Cemali

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Ne yaptın Sertab? Olay hareket

Ne yaptın Sertab? Olay hareket

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Hakim adayları yazılı sınavdan en az 70 puan alacaklar

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.