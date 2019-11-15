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Lübnan'da başbakanlık için eski Maliye Bakanı Safadi'nin ismi öne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 03:10 | Son Güncelleme

Lübnan'da başbakanlık için eski Maliye Bakanı Safadi'nin ismi öne çıktı

Lübnan geçici Başbakanı Saad el-Hariri, eski Maliye Bakanı Muhammed es-Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesine olumlu yaklaşıyor.

AA muhabirinin, Hariri'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre geçici Başbakan, akşam Şii Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın siyasi danışmanı Hüseyin Halil ve Şii Emel Hareketi'nden eski Maliye Bakanı Ali Hasan ile başkent Beyrut'taki evinde görüştü.

Hariri'nin ülkedeki gösteriler üzerine 29 Ekim'de istifasını vermesinin ardından kurulması beklenen yeni hükümetle ilgili gerçekleşen görüşmede, eski bakan Safadi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinde fikir birliğine varıldı.

Yeni hükümetin teknokratlar veya tekno-siyasi olacağına dair konulara ise değinilmedi.

Lübnan anayasasına göre Cumhurbaşkanı makamının, yeni hükümeti kuracak ismi görevlendirmesi için parlamento üyeleriyle istişare sürecini başlatması gerekiyor.

Bu arada yaklaşık bir aydan beri protestolara devam eden bir grup gösterici, yeni hükümeti kurma görevinin Safadi'ye verileceğine tepki gösterdi.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

- Muhammed es-Safadi kimdir?

Kuzeydeki Trablusşam kentinde 1944 yılında Sünni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Safadi, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde işletme okuduktan sonra ticarete atıldı.

Ticaret için 1975 yılında Suudi Arabistan'a giden Safadi, Arap ve Avrupa ülkelerinde farklı alanlarda iş adamı olarak uzun yıllar çalıştıktan sonra, 2000 yılında girdiği Lübnan parlamentosunda 3 dönem peş peşe milletvekilliği yaptı.

Lübnanlı Sünni bir iş adamı olarak bilinen Safadi, 2008 yılında Ulaştırma Bakanlığı, 2009 yılında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı görevlerinden sonra 2011 yılında da Maliye Bakanlığına atanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Muhammed Safadi saad hariri

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