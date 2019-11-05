Lübnan’da Bazı Göstericiler Ordu Birliklerine Direniyor

Haftalardır protestolarla sarsılan Lübnan’da çoğu bölgede göstericilerin barışçıl şekilde çekilmesiyle birlikte Lübnan askerleri gösteri alanlarına girdi. Ancak hükümet karşıtı göstericilerin kapattığı yolların açılması için konuşlanan Lübnan askerleri bazı bölgelerde göstericilerin direnişiyle karşı karşıya.

Bu bölgelerden biri Lübnan’ın kuzeyindeki Zouk Mosbeh. Bazı göstericilerin başkent Beyrut ve Lübnan’ın kuzeyini birbirine bağlayan ana otoyoldan uzaklaşmayı reddetmesi sonucu arbede yaşandı. Göstericilerden gözaltına alınanlar oldu.

Moody’s Lübnan’ın notunu Caa2’ye düşürdü

Lübnan’da gelişmeler ve ekonomisi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da yakından takip ediliyor. Moody’s Lübnan’ın notunu Caa2’ye düşürdü. Kuruluş, Lübnan’ın notunun düşürülmesinin, borcun yeniden yapılandırılması ya da iflas teşkil edebilecek şekilde borç yönetimi yapılması olasılığını yansıttığını belirtti.

Moody’s, Lübnan’ın yaklaşık 5-10 milyar dolar civarında bir yabancı döviz marjı olduğu ve bunun da dış borç ödemeleri için kullanılmasının muhtemel olduğu öngörüsünde bulundu.