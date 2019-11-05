Lübnan’da Bazı Göstericiler Ordu Birliklerine Direniyor

Haftalardır protestolarla sarsılan Lübnan’da çoğu bölgede göstericilerin barışçıl şekilde çekilmesiyle birlikte Lübnan askerleri gösteri alanlarına girdi. Ancak hükümet karşıtı göstericilerin kapattığı yolların açılması için konuşlanan Lübnan askerleri bazı bölgelerde göstericilerin direnişiyle karşı karşıya.
Bu bölgelerden biri Lübnan’ın kuzeyindeki Zouk Mosbeh. Bazı göstericilerin başkent Beyrut ve Lübnan’ın kuzeyini birbirine bağlayan ana otoyoldan uzaklaşmayı reddetmesi sonucu arbede yaşandı. Göstericilerden gözaltına alınanlar oldu.
Moody’s Lübnan’ın notunu Caa2’ye düşürdü
Lübnan’da gelişmeler ve ekonomisi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da yakından takip ediliyor. Moody’s Lübnan’ın notunu Caa2’ye düşürdü. Kuruluş, Lübnan’ın notunun düşürülmesinin, borcun yeniden yapılandırılması ya da iflas teşkil edebilecek şekilde borç yönetimi yapılması olasılığını yansıttığını belirtti.
Moody’s, Lübnan’ın yaklaşık 5-10 milyar dolar civarında bir yabancı döviz marjı olduğu ve bunun da dış borç ödemeleri için kullanılmasının muhtemel olduğu öngörüsünde bulundu.
Lübnanlılar teknokrat hükümeti istiyor
Lübnan’da hükümet karşıtı göstericiler yolsuzluğa son verilmesi çağrısıyla haftalardır sokaklarda. Göstericiler yolları ve önemli otobanları kapatarak Lübnan’da hayatı felç etti. Ekonomik reform planını reddeden göstericiler hükümette ve seçim kanununda da büyük değişiklik talep ediyor.
Lübnan askerlerinin konuşlanmak için girdiği ancak bazı göstericilerin direniş göstermesi sonucu arbedenin yaşandığı Zouk Mosbeh’de yaşayan 29 yaşındaki kuaför Elie Abdu “Orduya meydan okumuyoruz ama taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Teknokrat bir hükümet kurulsun, yoksullar aş bulsun, sağlık hizmeti alsın istiyoruz” şeklinde konuştu.
Göstericiler Lübnan’da kabinenin siyasetçilerden değil Lübnan’ı ekonomik krizden çıkarabilecek uzmanlardan oluşmasını istiyor.
Göstericiler şirketlerin ve kurumların önünde oturma eylemi başlattı
İki haftayı aşkın bir süredir yollara barikat kuran göstericiler devlet kontrolundaki şirket ve kurumların içinde ve girişinde oturma eylemi düzenlemeye başladı. Lübnan’ın iki cep telefonu şirketi ve elektrik şirketi de bu kurumlar arasında.
Lübnan Başbakanı geçtiğimiz hafta istifa ederek göstericilerin taleplerinden birini yerine getirmişti. Belirli bir lideri olmayan hükümet karşıtı hareket, farklı dini mezheplerden gelen Lübnanlılar’ı iç savaştan bu yana ülkeye hakim olan siyasi sistemin lağvedilmesi çağrısı etrafında birleştirdi.
Lübnan’da 1975-1990 arasındaki iç savaşı sonlandıran ve iktidarın mezhepler arasında paylaşılmasını öngören siyasi sistem uyarınca Başbakanlık koltuğuna Sünni Müslüman bir siyasetçinin oturması gerekiyor.
Lübnan’ın Hristiyan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un anayasa gereği yeni Başbakanı belirlemek üzere parlamentodaki grupların liderleriyle istişerelerde bulunması gerekiyor. Ancak Lübnan Cumhurbaşkanı henüz bunun için bir tarih belirlemiş değil.
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