HABER

Lübnan’da beyaz esaret

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

Lübnan’da etkili olan Norma fırtınası ve yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, şiddetli yağışlarla taşan nehir suları yolları bastı.Lübnan’da Pazar günü etkili olmaya başlayan Norma fırtınası ülkenin birçok bölgesinde hayatı felç etti.

Lübnan’da etkili olan Norma fırtınası ve yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, şiddetli yağışlarla taşan nehir suları yolları bastı.
Lübnan’da Pazar günü etkili olmaya başlayan Norma fırtınası ülkenin birçok bölgesinde hayatı felç etti. Beyrut’u Beka vadisine bağlayan ana yol karla kapanırken, İç Güvenlik Güçleri (ISF) yeterli ekipmanı olmayan otomobillerin yoldan geçmesini yasakladı. Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Ghaidr Nehri caddeleri ve evleri sular altında bıraktı. Beyrut’un kuzeyindeki Antelias kasabası sakinleri sabah kalktıklarında arabalarının sular altında kaldığını, yolların ise çamurlu suyla kaplandığını gördü.
Evi sel nedeniyle hasar gören Ramez Kalaoi, "Yolları temizlemeye çalışıyoruz. Ghaidr Nehri taştı ve caddeler sel sularıyla kaplandı. Bu yıllardır meydana gelen bir durum. Hiç kimse içinde bulunduğumuz durumla ilgilenmiyor" dedi.
Lübnan Bayındırlık Bakanlığı ve belediyeler kar ve selden etkilenen bölgelerdeki yolları temizlemek için çok sayıda işçi görevlendirdi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Film gibi operasyonla yakalanan 'uyuşturucu baronu' adliyede Film gibi operasyonla yakalanan 'uyuşturucu baronu' adliyede 
Restoranda 'dik baktın' cinayetiRestoranda 'dik baktın' cinayeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.