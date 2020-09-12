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Lübnan’da Beyrut Limanı’ndaki patlamada hayatını kaybedenler için “adalet” eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 20:07 | Son Güncelleme

Lübnan’da yüzlerce kişi Beyrut Liman’ında meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için “adalet” eylemi düzenledi.Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Lübnan’da Beyrut Limanı’ndaki patlamada hayatını kaybedenler için “adalet” eylemi

Lübnan’da yüzlerce kişi Beyrut Liman’ında meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için “adalet” eylemi düzenledi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlamadan 40 gün sonra yüzlerce kişi bir araya gelerek, patlamada hayatını kaybedenler için “adalet” protestosu düzenledi. Başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında toplanan göstericiler, "Limandaki patlamada hayatını kaybedenler için adalet" sloganı atarken, Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a istifası çağrısında bulundu. Göstericiler, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmanın hızlandırılması ve sorumluların bir an önce cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
Eylem sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında tansiyonun yükselirken, güvenlik güçleri havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Protestocular, ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda şu ana kadar 1 kişi yaralandı.

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