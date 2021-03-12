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Lübnan’da binlerce kişi ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi protesto etti

12.03.2021 23:49 | Son Güncelleme:
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Lübnan’da binlerce kişi, Parlamento binasına yürüyerek ülkedeki ekonomik ve siyasi krizi protesto etti.Lübnan’da yaşanan ekonomik ve siyasi krize yönelik protestolar devam ediyor.

Lübnan’da binlerce kişi, Parlamento binasına yürüyerek ülkedeki ekonomik ve siyasi krizi protesto etti.
Lübnan’da yaşanan ekonomik ve siyasi krize yönelik protestolar devam ediyor. Ekonomik krizden etkilenen ülkenin haftalardır gördüğü en büyük protestoda binlerce kişi, başkent Beyrut’ta yer alan Hamra bölgesindeki İçişleri Bakanlığı binasından, şehir merkezindeki Parlamento binasına yürüdü. Protestocular, ülkenin giderek derinleşen ekonomik krizden çıkarılması için yeni bir hükümet kurulmasını talep etti. Halkın taleplerini yansıtan bir siyasi görüş ortaya koyan protestocular, önümüzdeki yıl yapılacak parlamento seçimlerine kadar güvenilir bir geçiş hükümeti kurulması çağrısında bulundu. Aynı zamanda 4 Ağustos 2020 yılında Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamaya karışanların adli incelemesini ve açıklanmasını isteyen protestocular, yurt dışına kaçırılan paranın iadesini ve ekonomik çözümler bulmasını de talep etti. Protestocular tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal ve politik olarak iktidarda olanların korkunç başarısızlığı ışığında, yeni bir bağımsız hükümet ve mevcut sisteme bir alternatif talep etmek için sokaklara çıkıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Beyrut Limanı’nda geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 200’den fazla kişinin ölümüne neden olan patlamanın ardından resmi olarak istifa eden hükümet, istifa kararından bu yana henüz yeni bir kabine üzerinde anlaşmaya varamadı. Lübnan’ın 7 aydan uzun bir süredir hükümetsiz olması ise ülkedeki gerginliğin giderek artmasına neden oluyor. Lübnan’da 1990 yılındaki iç savaşının sona ermesinden bu yana ülkedeki yaşanan ekonomik kriz, protestolar ve korona virüs (Covid-19) salgını, ülkede istikrarın önündeki en büyük tehdidi oluşturuyor.

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