HABER

Lübnan'da bir gösterici kendini ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 22:08 | Son Güncelleme

Kendisini ateşe veren göstericiye Riyad Sulh Meydanı'ndaki diğer göstericiler müdahale etti

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'nda bir gösterici kendisini ateşe verdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Riyad es-Sulh Meydanı'nda 50 yaşlarındaki bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Meydanda bulunan diğer göstericiler yanmakta olan göstericiye müdahale ederek ateşi söndürdü.

Lübnan Kızılhaçına bağlı bir araçla hastaneye kaldırılan göstericinin ayaklarında orta dereceli yanıklar oluştuğu belirtildi.

Göstericinin kendini neden yakmaya çalıştığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirlenmesi için pazartesi günü siyasi grupların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

Eşini barlardan toplayan kadının çözümü şaşırttı!Eşini barlardan toplayan kadının çözümü şaşırttı!
Konteynerler alev aldıKonteynerler alev aldı
Bursa’da trafik kazası: 2’si ağır 10 yaralıBursa’da trafik kazası: 2’si ağır 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Riyad es-Sulh

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı 

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine sert tepki

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de art arda depremler!

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

Katilin babası da katil çıktı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren'in katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk yangında hayatını kaybetti

Acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.