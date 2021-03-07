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  4. Lübnan’da bir sürücü, yolu kapatan göstericileri ezdi: 7 yaralı

Lübnan’da bir sürücü, yolu kapatan göstericileri ezdi: 7 yaralı

07.03.2021 00:12 | Son Güncelleme:
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yer alan Choueifat otoyolunda bir araç sürücüsü, yolu ulaşıma kapatan göstericilerin geçişe izin vermemesi üzerine aracını göstericilerin üzerine sürdü.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yer alan Choueifat otoyolunda bir araç sürücüsü, yolu ulaşıma kapatan göstericilerin geçişe izin vermemesi üzerine aracını göstericilerin üzerine sürdü. Olayda 7 gösterici yaralandı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneydoğusunda yer alan Choueifat otoyolunda düzenlenen protestoda korku dolu anlar yaşandı. Otoyolu ulaşıma kapatan protestocular tarafından geçişine izin verilmeyen bir sürücü, lüks aracını protestocuların üzerine sürdü. Toplamda 7 kişinin yaralandığı olaya tepki olarak protestocular, lüks araca saldırarak aracı kullanılmaz hale getirdi. Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, lüks aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Öte yandan Lübnan’da doların ilk kez 10 bin Lübnan lirasına yükselmesinin ardından geçtiğimiz günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

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