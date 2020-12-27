Lübnan'da Çıkan Bir Kavganın Ardından Mülteci Kampı Ateşe Verildi

Lübnan’ın kuzeyinde yer alan bir Suriyeli mülteci kampı, kampta kalan kişilerle, Lübnanlı bir aile arasında çıkan bir kavganın ardından ateşe verildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de Miniyeh kampında büyük bir yangın çıktığını doğrularken yangında yaralanan kişilerin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Ancak kaç kişinin yaralandığına dair bir ayrıntı paylaşılmadı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Szöcüsü Khaled Kabbara, AFP Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada yangının tüm çadırlara sıçradığını söyledi. Kampta 75 ailenin kaldığı bilgisi de paylaşıldı.

Lübnan’daki medya kuruluşları yangının sebebinin Lübnanlı bir aileyle kampta kalan Suriyeliler arasında yaşanan bir kavga olduğunu belirtiyor. Lübnanlı aileden bazı kişilerin yangını başlattıkları iddia ediliyor.

Yangını söndürmek için itfaiye ve polisin birlikte müdahalede bulundukları belirtildi.

Öte yandan AFP’ye olaya ilişkin bilgi veren bir güvenlik yetkilisi kavga sırasında silah seslerinin de duyulduğunu söyledi. Olayın, Suriyeli çalışanların maaşlarını istemeleri üzerine başlayan bir tartışmadan kaynaklandığı sanılıyor. Bir başka iddiaysa Suriyeli bir kadının taciz edildiği ve kavganın bunun üzerine başladığı şeklinde.