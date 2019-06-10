Lübnan’da Deniz Kirliliği Alarm Veriyor

Lübnan’ın başkenti Beyrut, 2015 yılında çöplerin toplanmaması ve şehir içinde küçük çöp dağlarının oluşması nedeniyle gösterilere sahne oldu. Protestoların ardından çöpler toplandı ve şehrin biraz dışındaki noktalara aktarılmaya başlandı.

Sadece Beyrut’ta günde 3 bin ton civarında çöp, evsel ve endüstriyel katı atık çıktığı tahmin ediliyor. Geri dönüşüm tesislerinin olmadığı ülkede katı atıklar yakılıyor ya da gömülüyor. Katı atıkların bir kısmı, sıvı evsel ve endüstriyel atıkların önemli bir kısmı ise denize dökülüyor.

Yer altı sularında, havada ve toprakta kirlenme oranlarının giderek yükseldiği ülkede her yaz benzer tartışmalar yaşanıyor; deniz yüzülebilecek kadar temiz mi?

Çevre aktivisti olan deniz biyoloğu Jina Talj, VOA Türkçe’ye “Beyrut’taki sahilerde kirlilik oranı çok yüksek ve yüzmeyin diyebilirim” dedi.

Diaries of the Ocean adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu da olan Talj Lübnan’da deniz kirlenmesi tartışmalarının çok dar bir çerçevede yaşandığını belirterek çok daha önemli sorunlarla karşı karşıya olunduğunu söyledi.