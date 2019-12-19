HABER

Lübnan'da Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 22:28 | Son Güncelleme

Lübnan'da Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi

Lübnan'da, Hizbullah örgütünün desteklediği Hassan Diyab'ın, hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 14 Mart Blokunun desteklediği Hassan Diyab'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi ülkede tepkilere neden oldu.

Başkent Beyrut, ülkenin güneyindeki Sayda kenti ve kuzeydeki Trablusşam'da toplanan yüzlerce kişi, Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesini protesto etti.

Ayrıca bir grup motosikletli gösterici de Diyab'ın evinin önünde toplanarak, karar karşıtı sloganlar attı.

- Hariri'den sükunet çağrısı

Öte yandan eski Başbakan Saad el-Hariri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destekçilerine gösteriler veya yol kapatma eylemleri için sokağa inmeme çağrısında bulundu.

Sükunet ve vatani sorumluluğun öncelikleri olduğunu aktaran Hariri, ülkedeki mevcut durumun hassasiyetine dikkati çekerek, Lübnanlıları istikrarı sarsıcı eylemlerden uzak durmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, yeni kabineyi oluşturma görevini bugün Diyab'a vermişti.

Akademisyen Hassan Diyab, Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...
Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu 
Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildiKıbrıs Barış Harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Hassan Diyab Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan termik santral açıklaması!

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması!

19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

Adıyaman'da dere yatağından gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi

Ekipleri alarma geçiren 'çığlık'!

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.