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Lübnan'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kenti açıklarında Suriyeli düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 3 kişi yüzerek kıyıya ulaşırken 5 kişi ise kayıp

Lübnan'da Suriyeli düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5 kişi kayboldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yasa dışı yollarla Kıbrıs'a ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı belirtildi.

Suriyeli 8 mülteciyi taşıyan teknenin henüz denize fazla açılmadan alabora olduğu, yüzerek kıyıya ulaşmayı başaran 3 kişinin ise Lübnan Deniz Kuvvetleri'nde gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca teknede bulunan diğer 5 kişinin akıbetinin ise bilinmediği ifade edildi.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan'ın resmi verilerine göre 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.

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