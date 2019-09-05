HABER

"Lübnan'da ekonomik durum çok kötü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 20:43 | Son Güncelleme

Fransa'nın Lübnan Özel Temsilcisi Pierre Dukan: - "Lübnan'da ekonomik durum çok kötü. Ülkede 2020'den itibaren elektrik sektöründe fiyat tarifelerinin artırılmaya başlanması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi zorunludur"

BEYRUT (AA) - Fransa'nın Lübnan Özel Temsilcisi Pierre Dukan, Lübnan'daki ekonomik durumun çok kötü olduğunu söyledi.

Fransa tarafından, düşük faizlerle Lübnan'a 11 milyar dolar kredi sağlayacak CEDRE konferansı kararlarının uygulanmasını takip etmekle görevlendirilen Dukan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Dukan, ülkesinin, Lübnan yönetimi ile Lübnanlı ekonomi liderleri, sivil toplum temsilcileri ve bağışçı kurumlar arasında arabuluculuk yaptığını söyledi.

Lübnan'daki reformların harcamalara odaklanması gerektiğini belirten Dukan, "Lübnan'da ekonomik durum çok kötü. Ülkede 2020'den itibaren elektrik sektöründe fiyat tarifelerinin artırılmaya başlanması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi zorunludur." dedi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, salı günü ekonomide olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lübnan'ın görünümünü 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

- Lübnan'ın genel borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayınlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla genel borç 86,2 milyar dolara ulaştı.

- Lübnan'a destek konferansı CEDRE

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl nisan ayında düzenlenen CEDRE konferansında, Lübnan'daki altyapı reformlarını gerçekleştirmek amacıyla 860 milyonu hibe ve diğeri düşük faizli kredi olmak üzere 11 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunulmuştu.

Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi
Güngören'de otomobil doğalgaz kutusuna çarptıGüngören'de otomobil doğalgaz kutusuna çarptı
4 kişiye can olan İnanç'ın ailesinden 'organ bağışı' çağrısı4 kişiye can olan İnanç'ın ailesinden 'organ bağışı' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Son dakika: HDP’li Lice Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı!

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.