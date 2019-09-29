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Lübnan’da Ekonomik Kriz Halkı Sokağa Döktü

29.09.2019 20:40 | Son Güncelleme

Pazar günü yüzlerce Lübnanlı başkent Beyrut’ta ve diğer bölgelerde ekonomik kriz nedeniyle sokaklara çıktı. Şehitler Meydanı’nda toplanan göstericiler çok sayıda polis tarafından korunan meclise yürüdü

Lübnan’da Ekonomik Kriz Halkı Sokağa Döktü

Pazar günü yüzlerce Lübnanlı başkent Beyrut’ta ve diğer bölgelerde ekonomik kriz nedeniyle sokaklara çıktı. Şehitler Meydanı’nda toplanan göstericiler çok sayıda polis tarafından korunan meclise yürüdü.

Göstericiler güvenlik önlemlerini aşmaya çalışınca polisle arbede yaşandı. Polis protestocuları kalkanlar ve coplarla geri püskürttü.

Göstericiler “Hükümet, meclis hırsız” sloganları attı.

Günün ilerleyen saatlerinde protestocular lastik ve bariyerleri yakarak bazı ana yolları kapattı ve trafiği aksattı.

Lübnan para birimi son 20 yılda ilk kez değer kaybetti.

Lübnan 86 milyar dolarlık genel borcuyla dünyanın en büyük borç açığına sahip ülkelerden.

Bu rakam ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde 150’sinden fazla.

Lübnan’da parlamento Temmuz ayında bir kemer sıkma tasarısını kabul etmişti.

Yeni bütçe tasarısında çalışan ve emekli maaşlarında kesintiler, kamu giderlerinde kısıtlamalar gibi tedbirlerin alınması öngörülüyordu.

Lübnan’da geçtiğimiz günlerde, öğrenciler, öğretmenler, emekli askerler ve bazı kamu çalışanları da gösteriler düzenlemişti.

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