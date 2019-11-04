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Lübnan'da Ekonomik Nedenlerle Başlayan Protestolar 3. Haftaya Girdi

04.11.2019 11:56 | Son Güncelleme

Lübnan’da ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar Pazartesi günü de devam ediyor. Çok sayıda protestocu başkent Beyrut ve diğer şehirlerde yeniden sokaklara indi. Başkent Beyrut’ta çok sayıda yolun protestocular tarafından kapatıldığı belirtiliyor

Lübnan'da Ekonomik Nedenlerle Başlayan Protestolar 3. Haftaya Girdi

Lübnan’da ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar Pazartesi günü de devam ediyor. Çok sayıda protestocu başkent Beyrut ve diğer şehirlerde yeniden sokaklara indi. Başkent Beyrut’ta çok sayıda yolun protestocular tarafından kapatıldığı belirtiliyor.

Ülke genelindeki protestolar, 17 Ekim tarihinde Hariri hükümetinin, cep telefonlarındaki Whatsapp uygulaması üzerinden yapılan telefon görüşmelerine vergi getirme kararı üzerine başlamıştı. Protestolar üzerine Başbakan Saad El Hariri istifa etmişti.

Başbakanın istifasının ardından yeni hükümetin kurulmasına yönelik görüşmeler henüz başlamış değil.

Gösteriler başkent Beyrut ve ülkenin ikinci büyük şehri Trablusşam’da yoğunlaşmış durumda.

Ülkedeki önde gelen siyasetçilerin dışında bağımsız isimler tarafından bir hükümet kurulmasını talep eden protestocular “Bu devrim uyku bilmez, hükümeti bugün kurun” şeklinde sloganlar atıyorlar.

Gösteriler nedeniyle ülkede okullarda üç haftadır eğitim yapılamıyor. Okulların bu hafta da kapalı olduğu açıklandı.

Lübnan’da 1975-90 yılları arasında süren iç savaştan bu yana en kötü ekonomik durum yaşanıyor. Ülkede büyüme oranı sıfırda kalırken Lübnan Pound’u da Amerikan Doları karşısında büyük değer kaybına uğradı.

Gösteriler nedeniyle iki haftadır kapalı olan bankalar ilk olarak Cuma günü açıldı ancak bankaların vatandaşların çekebileceği para miktarına kısıtlama getirdiği görüldü.

Lübnan’daki mevcut siyasi system nedeniyle Sünni bir ismin başbakan olması gerekiyor. Ülkenin Hristiyan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, henüz parlamentoyla yeni hükümetin kurulması konusunda görüşmelere başlamış ve görevlendirme yapmış değil. Cumhurbaşkanlığı’ndan hafta sonu yapılan açıklamada önce bazı sorunların çözülmeye çalışıldığı ardından da Cumhurbaşkanı’nın hükümetin kurulması konusunda görevlendirmeyi yapacağı açıklandı.

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