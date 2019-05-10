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Lübnan'da emekli askerlerden ekonomik tedbirlere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 22:46 | Son Güncelleme

Başkent Beyrut'ta toplanan ordu mensubu yüzlerce emekli, hükümetin 2019 bütçesine getirmesi öngörülen kısıtlamaların maaşlarını etkilemesine karşı gösteri düzenledi

Lübnan'da emekli askerler, hükümetin 2019 bütçesine getirmesi öngörülen kısıtlamaların maaşlarını etkilemesine karşı gösteri düzenledi.

Başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı’nın önünde yer alan Riyad Sulh Meydanında toplanan ordu mensubu yüzlerce emekli, 2019 yılına ait bütçe görüşmelerini yürütmek üzere toplanan Bakanlar Kuruluna seslerini duyurmaya çalıştı.

Emekli askerler, ilerleyen günlerde karara bağlanması öngörülen 2019 bütçesine getirilecek kısıtlamaların maaşlarına yansımamasını istedi.

Ordudan emekli olan milletvekili Şamil Rukız da yaptığı konuşmada, "Yoksul ve orta sınıflardan kesmemek üzere bütçe açığını azaltmaya istekliyiz." dedi.

Rukız, ekonomik bir planlamayla ülkenin bütçe açığını kapatmanın mümkün olabileceğini savundu.

Lübnan Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, ordu mensubu emeklilerin gösterilerine sahip çıkarak, "Gösteri yapan emeklilerden özür diliyoruz. Çünkü her türlü fedakarlıktan sonra maaşlarına sahip çıkmak için kendilerini sokakta bulmuş durumdalar. Ülkedeki kötü mali durumun orduya yansıtılmasına izin verilmeyecek. Devlet yolsuzluk ve israf yollarının tümünün önüne geçsin, ordu da fedakarlık yapmaya hazır olur." açıklamasında bulunmuştu. Başbakan Saad el-Hariri, daha önce yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtmiş, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını kaydetmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ise kamu çalışanlarının maaşlarında olabilecek kısıtlamaları kabul etmeleri gerektiğini belirterek, "Maaşları düşürmememiz halinde ortada ne maaş ne de ekonomi kalır." diye konuşmuştu.

Resmi verilere göre Lübnan kamu kurumlarında, 120 bini ordu ve emniyet birimlerinde, 40 bini eğitim sektöründe, 25 bini bakanlık ve genel müdürlüklerde ve 115 bini de belediye ile diğer kamu kurumlarında olmak üzere toplam 300 bin çalışan var. Kamu kurumlarından emekli olanların sayısı ise 70 bin civarında.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomik tedbirler emekli askerler Lübnan

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