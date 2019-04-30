Lübnan'da emekli askerlerin ekonomik tedbirlere tepkileri sürüyor

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Bu tür bir bütçeye tamamen karşı çıktıklarını belirten Rukız, ülkenin bütçe açığını kapatmanın ancak net bir ekonomik planlamayla mümkün olabileceğini savundu.

Ordudan emekli olan milletvekili Şamil Rukız da yaptığı konuşmada, yeni bütçeyi oluşturma çalışmalarıyla kamuoyu ve ordu çalışanlarının hedef alındığını öne sürdü.

Beyrut Limanı ve Maliye Bakanlığı binasının girişi ile diğer bazı noktalarda toplanan emekliler, birkaç gün içinde karara bağlanması öngörülen 2019 bütçesine getirilecek kısıtlamaların maaşlarına yansımamasını istedi.

- Savunma Bakanı'ndan destek açıklaması

Bu arada Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, ordu mensubu emeklilerin gösterilerine sahip çıktı. Bakan Ebu Saab, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gösteri yapan emeklilerden özür diliyoruz. Çünkü her türlü fedakarlıktan sonra maaşlarına sahip çıkmak için kendilerini sokakta bulmuş durumdalar. Ülkedeki kötü mali durumun orduya yansıtılmasına izin verilmeyecek. Devlet yolsuzluk ve israf yollarının tümünün önüne geçsin, ordu da fedakarlık yapmaya hazır olur."

- İki günlük genel grev çağrısı

Öte yandan Lübnan İşçi Sendikaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, çalışanların maaşlarına yönelik her türlü kısıtlamaya karşı çıkıldı.

Açıklamada bu kapsamda 2-3 Mayıs'ta tüm kamu ve özel kurumlarında genel greve gitme çağrısında bulunuldu.

Başbakan Saad el-Hariri, daha önce yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtmiş, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını kaydetmişti.