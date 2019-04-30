Lübnan'da emekli askerlerin ekonomik tedbirlere tepkileri sürüyor

Lübnan'da emekli askerler, hükümetin 2019 bütçesine getirmesi öngörülen kısıtlamaların maaşlarını etkilemesine karşı gösteriler düzenledi.
Başkent Beyrut'un farklı noktalarında gruplar halinde eylem yapan ordu mensubu yüzlerce emekli, 2019 yılına ait bütçe görüşmelerini yürütmek üzere Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kuruluna seslerini duyurmaya çalıştı.
Beyrut Limanı ve Maliye Bakanlığı binasının girişi ile diğer bazı noktalarda toplanan emekliler, birkaç gün içinde karara bağlanması öngörülen 2019 bütçesine getirilecek kısıtlamaların maaşlarına yansımamasını istedi.
Göstericilerden George Nadir, Lübnan'da maliyeyi yönetenleri başarısızlıkla suçlayarak maaşlarına dokunulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Ordudan emekli olan milletvekili Şamil Rukız da yaptığı konuşmada, yeni bütçeyi oluşturma çalışmalarıyla kamuoyu ve ordu çalışanlarının hedef alındığını öne sürdü.
Bu tür bir bütçeye tamamen karşı çıktıklarını belirten Rukız, ülkenin bütçe açığını kapatmanın ancak net bir ekonomik planlamayla mümkün olabileceğini savundu.
- Savunma Bakanı'ndan destek açıklaması
Bu arada Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, ordu mensubu emeklilerin gösterilerine sahip çıktı. Bakan Ebu Saab, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün gösteri yapan emeklilerden özür diliyoruz. Çünkü her türlü fedakarlıktan sonra maaşlarına sahip çıkmak için kendilerini sokakta bulmuş durumdalar. Ülkedeki kötü mali durumun orduya yansıtılmasına izin verilmeyecek. Devlet yolsuzluk ve israf yollarının tümünün önüne geçsin, ordu da fedakarlık yapmaya hazır olur."
- İki günlük genel grev çağrısı
Öte yandan Lübnan İşçi Sendikaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, çalışanların maaşlarına yönelik her türlü kısıtlamaya karşı çıkıldı.
Açıklamada bu kapsamda 2-3 Mayıs'ta tüm kamu ve özel kurumlarında genel greve gitme çağrısında bulunuldu.
Başbakan Saad el-Hariri, daha önce yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtmiş, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını kaydetmişti.
Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ise kamu çalışanlarının maaşlarında olabilecek kısıtlamaları kabul etmeleri gerektiğini belirterek, "Maaşları düşürmememiz halinde ortada ne maaş ne de ekonomi kalır." diye konuşmuştu.
Resmi verilere göre Lübnan kamu kurumlarında, 120 bini ordu ve emniyet birimlerinde, 40 bini eğitim sektöründe, 25 bini bakanlık ve genel müdürlüklerde ve 115 bini de belediye ile diğer kamu kurumlarında olmak üzere toplam 300 bin çalışan var. Kamu kurumlarından emekli olanların sayısı ise 70 bin civarında.
Okuyucu Yorumları 0 yorum