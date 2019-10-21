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Lübnan’da Erken Seçim İhtimali 

21.10.2019 18:48 | Son Güncelleme

Lübnan hükümeti yeni bütçeyi onaylarken, Başbakan Saad Hariri, meclis kabul ederse erken seçime gidebileceklerini söyledi

Lübnan’da Erken Seçim İhtimali 

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan’da WhatsApp üzerinden yapılan konuşmaları vergilendirme planlarıyla patlak veren gösterilerin beşinci gününde hükümet 2020 bütçesini kabul etti. Bakanlar Kurulu, gayrisafi yurt içi hasılada açığı binde 6’ya çekmeyi öngören bütçe dışında bir reform paketi de onaylandı.

Bütçe açığını azaltmayı hedefleyen Başbakan Saad Hariri, Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp ve benzeri internet aramalarına günde 20 sent vergi getirme planından geri adım atmıştı. Ancak gösteriler ekonomik kriz protestolarına döndü.

Hariri’nin açıkladığı yeni bütçeye göre Lübnan bankaları açığı azaltma planına 3 milyar 400 milyon dolarlık destek verecek.

Ekonomik krizi hafifletmek ve gösterileri dindirmek için açıklanan reform paketinde de bakanların ve milletvekillerinin maaşlarının da yarı yarıya kesilmesi öngörülüyor.

Lübnan ekonomisinin zorlayan iki sektör olan telekomünikasyon ve elektrik enerjisi sektörünün özelleştirilmesi de hükümetin planları arasında.

Başbakan Saad Hariri, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, meclis isterse erken seçime gideceklerini de söyledi. Tüm etnik gruplar ve mezheplerden katılımcıların olduğu protestoların ülkedeki mezhepsel bariyerleri yıktığını belirten Hariri, bu sayede Lübnan ulusal kimliğinin yeniden canlandığını söyledi.

Gösteriler sürüyor

Ülke çapındaki gösterilerse sürüyor. Haber ajansı Reuters’a göre katılımın hafta sonunda 1 milyonu aştığı gösterilerin beşinci gününde, protestocular yolları kapatmış durumda. Okullar, bankalar ve işyerleri hala kapalı.

Başkent Beyrut’n merkezinde Lübnan Meclisi’ne giden tüm yollar askerlerce kesilmiş durumda.

Açıklanan bütçe ve reformların yeterli olmadığını savunan protestocular, yolsuzlukla suçladıkları siyasetçilerin görevden alınmasını, adalet ve erken seçim talep ediyor.

Halkın istifasını istediği siyasetçilerin bir bölümü 1975 ile 1990 arasında yaşanan iç savaş döneminin liderleri ve devlet kaynaklarını kendi çıkarları ve nüfuzları için kullanmakla suçlanıyor.

Siyasi felçten ve bölgesel çatışmalardan darbe alan Lübnan ekonomisi, ülkeye giren sermaye akışının da yavaşlamasıyla krize girdi. Ekonomisi ithalata bağlı olan ülkede bütçe açığının karşılanması bu sermaye akışına bağlı.

Lübnan’ın dolara endeksli devlet tahvilleri, Cuma günkü düşüşün ardından yeni haftaya da ağır kayıplarla başladı. Bazı tahvillerdeki rekor düşüş, yatırımcının güveninin sarsıldığının kanıtı oldu.

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