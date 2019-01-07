Lübnan'da fırtına ve kar hayatı olumsuz etkiledi

Lübnan'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından gelen şiddetli fırtına, vatandaşları ve özellikle de çadırlarda yaşayan Suriyeli mültecileri zor durumda bıraktı.

Yaklaşık bir haftadır süren yağışlardan sonra dün başlayan şiddetli Norma fırtınası ve dağlık bölgelerde görülen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Lübnan Trafik Genel Müdürlüğü doğu ve güney kesimlerdeki dağlık bölgelere giden yolların kapalı olduğunu duyurarak vatandaşları uyardı.

Lübnan sivil savunma birimleri, ülkenin doğusundaki Beka vilayetinde 10'u çocuk 37 Suriyeli mülteciyi taşıyan ve kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan bir aracın birkaç süren operasyon sonucu kurtarıldığını açıkladı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Yüksek Yardım Kurulu'na şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenenlerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

- Mülteciler yardım bekliyor

Ülkelerindeki iç savaştan dolayı Lübnan'a sığınan ve bir bölümü çadırlarda yaşayan Suriyeli mülteciler, dondurucu soğuklardan korunmak için hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor.