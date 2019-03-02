HABER

Lübnan'da geleneksel Türk tiyatrosu programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 03:35 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Lübnan'ın Trablusşam kentindeki yetimler için Türk tiyatrosu etkinliği yaptı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Lübnan'da "Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" programı çerçevesinde yetimler için çeşitli etkinlikler düzenledi.

YTB, "Lübnan Türk Cemiyeti" ve "Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği (MÜSSED)" iş birliğinde ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentindeki 650'yi aşkın yetim için geleneksel Türk tiyatrosu gösterimi gerçekleştirdi.

Hacivat-Karagöz oyunlarının yanı sıra yöresel halk oyunları, sema ayini, animasyon gösterisi, meddah ve orta oyunu gösterilerinin yer aldığı etkinliğe çocukların ilgisi büyüktü.

Türk müziği icrasını dinleyen ve eserlere alkışlarıyla eşlik eden 4 ila 10 yaş arası çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Lübnan'da kardeş ve akraba topluluklarla kültürel ve sosyal bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" programı iki gün sürecek.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Türkmen Aydamun ve Kavaşra köylerinde devam edecek etkinliklere, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Lübnanlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "Biz, Cumhur ittifakını bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği üzerine kurduk"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "Biz, Cumhur ittifakını bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği üzerine kurduk"
Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Trablusşam Yetimler için tiyatro etkinliği YTB

En Çok Okunan Haberler

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Korkunç şüphe gerçek çıktı!

Korkunç şüphe gerçek çıktı!

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Korkunç kaza! Erdoğan'ın konvoyunda görevlilerdi...

Akılalmaz olay! Küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi öldürdü

Akılalmaz olay! Tartıştığı kişiyi...

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Kadıköy vahşetinin faili her şeyi anlattı! Kan donduran sözler

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Kadıköy vahşetinde yeni gelişme!

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.