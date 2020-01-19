Lübnan'da göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki gerginliğin bilançosu: 220 yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri ile şiddete dönüşen protesto eylemlerinde 220 kişi yaralandı.

Lübnan'da ekonomik krize karşı 17 Ekim'de başlayan ve 13 gün sonra Başbakan Saad el-Hariri'yi istifa etmeye zorlayan protesto gösterileri, her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiyi kurtarma hükümetinin biran önce kurulması talebiyle dün başkent Beyrut'un göbeğindeki Meclis binası önünde toplandı.

Meclis'e açılan tüm yolların demir bariyer ve dikenli tellerle kapatılarak güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı gündüz saatlerinden itibaren "Bedel ödemeyeceğiz" sloganıyla toplanan yüzlerce protestocu, çeşitli sloganlar eşliğinde taş ve su şişeleri fırlatarak Meclis binasına açılan anayoldaki güvenlik güçlerini uzun süre tahrik etti.

Güvenlik güçleri de ülkenin kuzeyindeki Tarblusşam, Akkar ve doğudaki Bekaa bölgesi ile Beyrut'un farklı bölgelerinden gelen eylemcilere ses bombaları ve tazyikli suyla başlattığı müdahaleyi göz yaşartıcı gazla devam ettirdi.

Daha sonra Meclis binasına yakın Şehitler Meydanı ve çevresine intikal eden protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik, gece saatlere kadar sürdü.