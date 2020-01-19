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  4. Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki arbedede 70 kişi yaralandı

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki arbedede 70 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:04 | Son Güncelleme

Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki arbedede 70 kişi yaralandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında şiddete dönüşen protesto eylemlerinde 70 kişi yaralandı.

Ülkede her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiyi kurtarma hükümetinin bir an önce kurulması talebiyle Beyrut'ta başlayan ve 17 Ekim'den beri şiddetin ilk defa bu kadar yoğun yaşandığı protesto eylemleri bugün de devam etti.

Güvenlik güçleri, Meclis binası önünde toplanan göstericileri göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalışırken protestocular da taş ve havai fişek atarak karşılık verdi. Yaşanan arbedede aralarında Al Jazeera Televizyonu muhabiri İhab el-Ukde'nin de bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Lübnan Kızılhaçı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaralılardan 30'unun çevredeki hastanelere kaldırıldığı, 40'ının ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Al Jazeera muhabirinin plastik mermiyle yaralandığı iddia edildi.

- Güvenlik güçlerinden "barışçıl gösteri" çağrısı

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göstericilere barışçıl çerçevenin dışına çıkmamaları, kamu ve özel mülkle güvenlik güçlerine saldırmamaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, güvenlik güçlerine saldırmanın kaosa, hasara ve can kayıplarına yol açmaktan başka bir sonucunun olmayacağı belirtildi.

- Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yarın güvenlik toplantısı düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yarın Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile askeri komutanların katılacağı güvenlik toplantısına başkanlık edeceği bildirildi.

Açıklamada, toplantıda ülkede güvenlik ve istikrarın korunması için gerekli tedbirlerin ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab’ın Cumhurbaşkanı Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştüğü belirtildi. Görüşmede hükümetin kurulması konusunda gelişme yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Dün akşam Beyrut'ta geç saatlere kadar devam eden protesto eylemlerinde 220 kişi yaralanmıştı.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdürüyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.

Lübnanlı protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmek yerine parti çıkarlarını ön planda tuttuğu" gerekçesiyle pazartesi günü itibarıyla yol kapatma eylemlerini yeniden başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan protesto

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