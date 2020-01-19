Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki arbedede 70 kişi yaralandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında şiddete dönüşen protesto eylemlerinde 70 kişi yaralandı.

Ülkede her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiyi kurtarma hükümetinin bir an önce kurulması talebiyle Beyrut'ta başlayan ve 17 Ekim'den beri şiddetin ilk defa bu kadar yoğun yaşandığı protesto eylemleri bugün de devam etti.

Güvenlik güçleri, Meclis binası önünde toplanan göstericileri göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalışırken protestocular da taş ve havai fişek atarak karşılık verdi. Yaşanan arbedede aralarında Al Jazeera Televizyonu muhabiri İhab el-Ukde'nin de bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Lübnan Kızılhaçı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaralılardan 30'unun çevredeki hastanelere kaldırıldığı, 40'ının ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Al Jazeera muhabirinin plastik mermiyle yaralandığı iddia edildi.

- Güvenlik güçlerinden "barışçıl gösteri" çağrısı

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göstericilere barışçıl çerçevenin dışına çıkmamaları, kamu ve özel mülkle güvenlik güçlerine saldırmamaları çağrısında bulundu.