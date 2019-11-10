Lübnan'da gösteriler 25'inci gününde devam ediyor

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan protestolar, bugün de "Israr Pazarı" sloganıyla devam etti.

Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve diğer birçok bölgede meydanları dolduran göstericiler, ellerinde Lübnan ulusal bayraklarının yanı sıra "sivil devlet istiyoruz" ve "adil yargı istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Ülkeyi ekonomik çöküntüden kurtaracak hükümetin bir an önce kurulması taleplerini sloganla dillendiren göstericiler, Beyrut şehir merkezinde yer alan Şehitler Meydanı'nda, yolsuzluğa bulaşanların yargı önünde hesap vermelerine dikkat çekmek için bir tiyatro sahneledi.

"Lübnanlı annelerin devrimi" sloganıyla Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı binasının önünde toplanan onlarca kadın da yabancılarla evlenen Lübnanlı kadınların çocuklarına vatandaşlık hakkı verilmesi talebiyle Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentindeki Merkez Bankası şubesinin önünde toplanan kalabalık da milli marşlar eşliğinde iktidardaki siyasiler ile bankacılık yöneticilerin hesap vermeleri yönünde slogan attı.