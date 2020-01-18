HABER
  4. Lübnan'da Gösteriler Çatışmaya Dönüştü

Lübnan'da Gösteriler Çatışmaya Dönüştü

18.01.2020 21:51 | Son Güncelleme

Başkenti Beyrut'ta, Parlamento önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Şehir merkezinde protestocuların kaldığı kampta çıkan yangınsa çadırları kül etti.

Lübnan'da Gösteriler Çatışmaya Dönüştü

Başkenti Beyrut'ta, Parlamento önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Şehir merkezinde protestocuların kaldığı kampta çıkan yangınsa çadırları kül etti.

Lübnan'da başkent Beyrut ve birçok kentte gösteriler vardı. Çok sayıda gösterici "Bedel ödemeyeceğiz" sloganları ile sokaklardaydı.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi belirsizliği ve yolsuzlukla suçladıkları hükümeti protesto eden göstericiler Beyrut’ta Parlamento önündeki meydanda toplandı.

Ağaç dalları ve pankart taşıyan gruba polis biber gazı ve copla müdahale etti. Güvenlik güçleri zaman zaman tazyikli su kullandı.

Lübnan jandarması olarak bilinen İç Güvenlik Kuvvetleri, göstericilerin Parlamento girişindeki polislere doğrudan ve saldırganca yaklaştığını öne sürdü be protestoculardan kendi güvenlikleri için meydanı terk etmelerini istedi.

Görgü tanıkları genç protestocuların polis taş ve saksı fırlattıklarını, protestocuların kordon altına alınan şehir merkezindeki barikatları zorladığını söylüyor.

Öte yandan Beyrut merkezinde protestocuların kurduğu çadır kampında yangın çıktı. Birçok çadır küle dönerken İç Güvenlik Kuvvetleri, kampı ateşe verdikleri iddialarını yalanladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, orduya ve güvenlik yetkililerine Beyrut’ta sükuneti sağlamalarını emretti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Avn, ordundan kamu binaları ve özel mülklerle barışçıl protestocuların güvenliğini sağlamalarını talep etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
İran Düşürdüğü Uçağın Kara Kutusunu Ukrayna’ya Gönderecekİran Düşürdüğü Uçağın Kara Kutusunu Ukrayna’ya Gönderecek
Fransa'da Tansiyon Yükseliyor Macron'a Tiyatroda BaskınFransa'da Tansiyon Yükseliyor Macron'a Tiyatroda Baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Dünyayı korkutan gizemli salgın! Giderek yayılıyor, ölenler var

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'de ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

Tarihin en pahalısı olarak satıldı! Tam 1,3 milyon dolar

Tarihin en pahalısı olarak satıldı!

Son dakika! Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Son dakika! İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

Anka Neferler Tim, Yunanistan'ın stratejik kurumlarını hackledi

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.