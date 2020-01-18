Lübnan'da Gösteriler Çatışmaya Dönüştü

Başkenti Beyrut'ta, Parlamento önünde toplanan göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Şehir merkezinde protestocuların kaldığı kampta çıkan yangınsa çadırları kül etti.

Lübnan'da başkent Beyrut ve birçok kentte gösteriler vardı. Çok sayıda gösterici "Bedel ödemeyeceğiz" sloganları ile sokaklardaydı.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi belirsizliği ve yolsuzlukla suçladıkları hükümeti protesto eden göstericiler Beyrut’ta Parlamento önündeki meydanda toplandı.

Ağaç dalları ve pankart taşıyan gruba polis biber gazı ve copla müdahale etti. Güvenlik güçleri zaman zaman tazyikli su kullandı.

Lübnan jandarması olarak bilinen İç Güvenlik Kuvvetleri, göstericilerin Parlamento girişindeki polislere doğrudan ve saldırganca yaklaştığını öne sürdü be protestoculardan kendi güvenlikleri için meydanı terk etmelerini istedi.

Görgü tanıkları genç protestocuların polis taş ve saksı fırlattıklarını, protestocuların kordon altına alınan şehir merkezindeki barikatları zorladığını söylüyor.