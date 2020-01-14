Lübnan'da halk yeniden sokaklarda

Lübnan’da ekonomik krizin sorumlusu olarak görülen siyasi partilere karşı ekimden beri düzenlenen gösteriler, yılbaşı döneminde verilen aranın ardından etkili bir biçimde yeniden başladı. İçinde bulunduğumuz haftayı "Öfke Haftası" ilan eden göstericiler, başkent Beyrut'ta pek çok ana caddeyi trafiğe kapatarak, sokaklarda otomobil lastikleri yaktı. Trafiğin yer yer tamamen tıkandığı şehirde çok sayıda sürücü saatlerce araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Rejimin devrilmesi ve yeni bir hükümet kurulması yönünde sloganlar atan göstericiler, geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana yaptıkları protestolarla Lübnan’da ağır bir siyasi ve ekonomik kriz yaşanmasına neden oluyor. Lübnan Lirası, gösterilerin başlamasından bu yana büyük oranda değer kaybetti. Ülkede Lübnan Lirası ile birlikte yaygın olarak kullanılan ABD Doları, yaşanan kriz sebebiyle pek çok banka tarafından kasalarda tutuluyor. Göstericilere göre ise ülkenin içinde bulunduğu kötü ekonomik koşullar, rüşvet ve yolsuzlukla iç içe olduğunu savundukları siyasi elitlerin eseri.