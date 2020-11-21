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Lübnan'da hapisten kaçan tutuklular araçlarının ağaca çarpması sonucu öldü

21.11.2020 17:47 | Son Güncelleme:
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Lübnan'da hapisten kaçan tutuklular araçlarının ağaca çarpması sonucu öldü

Lübnan'da hapishaneden kaçan altı tutukludan beşi arabalarının ağaca çarpması sonucu öldü, bir tutuklu da yaralandı.

Lübnan'da hapishaneden kaçan altı tutukludan beşi arabalarının ağaca çarpması sonucu öldü, bir tutuklu da yaralandı.

Tutuklular aracı Baabda bölgesinde ele geçirmişti.

Resmi haber ajansı NNA, "Dacia model beyaz bir araba ağaca çarptı, araçtakilerin firari tutuklular olduğu, arabayı da zorla aldıkları tespit edildi" dedi.

Arabadaki tutuklular, Beyrut yakınlarındaki hapishaneden Cumartesi sabah erken saatlerde kaçan 69 firari arasında yer alıyordu.

Resmi haber ajansı NNA, kaçanlardan 15 tutuklunun yakalandığını duyurdu.

Yakalananlardan birin annesi tarafından polise teslim edildiği bildirildi.

Güvenlik güçleri hapishane çevresinde arama faaliyetleri yürütürken bölge halkına da 'dikkatli olmaları' uyarısı yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lübnan savcılığı, tutuklular ile hapishane gardiyanları arasında bir anlaşma ihtimalini göz ardı etmediklerini söyledi.

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