Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilerin çadırlarını yaktı

Lübnan'da Şii Hizbullah örgütü ile Emel Hareketi yanlıları, Beyrut ve güney bölgelerinde göstericilere ait çadırlara saldırdı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, sosyal medyada Şii'lere ve Ehlibeyt'e hakaret içerikli bir paylaşımı gerekçe göstererek Beyrut üzerinden ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Ring Köprüsünde toplandı. Söz konusu grup, sloganlar eşliğinde başkentin göbeğindeki Şehitler ve Riyad Sulh meydanlarına yürümek istedi.

"Şia Şia Şia" ve "Ya Hüseyin" şeklinde sloganlar atan grup, kendilerine müdahale eden ordu birlikleri ve emniyet güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı.

Olaylara ilişkin sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşılırken, Beyrut şehir merkezindeki meydanlarda 3 aracın saldırganlar tarafından ateşe verildiği görüldü.

Güneydeki Sayda ve Nebatiye kentlerinde de sokağa çıkan gruplar, buralardaki meydanlarda bulunan göstericilere ait çadırları ateşe verdi.

Bu arada Hizbullah ve Emel Hareketi liderlerinden, destekçilerine geri dönmeleri çağrıları yapıldı.