Lübnan’da Hizbullah’ın Silah Deposunda Patlama

Lübnan’ın güneyinde İran destekli Şii Müslüman grup Hizbullah'a ait bir silah deposunda patlama olduğu bildirildi. Yaralıların olduğu belirtilen patlama, otuz yılın en derin kriziyle boğuşan ülkede yeni bir şok dalgası yarattı.

Bir güvenlik kaynağının Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, siyah dumana bürüyen silah deposu patlaması, "teknik bir hatadan" kaynaklandı.

Patlama, ağır silahlı ve siyasi açıdan güçlü grubun siyasi kalesi sayılan Ayn Kana beldesinde meydana geldi. Ayn Kana’nın bulunduğu Nebatiye, Hizbullah’ın yıllarca savaş verdiği İsrail sınırında yer alan bir vilayet.

Bir başka güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın Beyrut'un yaklaşık 50 kilometre güneyindeki patlama bölgesinin etrafına bir güvenlik kordonu oluşturduğunu söyledi. Gazetecilerin bölgeye yaklaşması engellendi.

Güvenlik kaynakları rakam vermeden çok sayıda yaralı olduğunu kaydetti. Bir tanık da yerin sarsıldığını hissettiğini söyledi.

Lübnan’ın televizyon kanallarından El Cedid’in yayınladığı görüntülerde de enkazla kaplı yanık zeminde yürüyen insanlar görülüyor. Hasar, zeminin camla kaplı olduğu ve bir kan havuzu gibi görünen bitişik bir evde gösterildi.