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Lübnan'da hükümet güvenoyu aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 01:54 | Son Güncelleme

Başbakan Saad Hariri tarafından kurulan hükümet, 6 ret oyuna karşı 111 oyla güvenoyu aldı

Lübnan'da Başbakan Saad el-Hariri tarafından kurulan ulusal birlik hükümeti meclisten güvenoyu aldı.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucu 31 Ocak'ta Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan ulusal birlik hükümeti, geçen hafta onayladığı eylem planını bu hafta Parlamentoya sundu.

Parlamento, 3 gün süren ve 54 milletvekilinin eylem planına ilişkin görüşlerini aktardığı oturumların ardından Hariri hükümeti için güven oylamasına geçti.

Ulusal birlik hükümeti, 117 vekilden 111'inin oyuyla meclisten güvenoyu aldı.

Alınan bilgiye göre, mecliste 3 vekili bulunan ve muhalefette kalmayı tercih eden Hristiyan Ketaib Partisi ile diğer 3 üye ret oyu kullandı.

Başbakan Hariri, oylamaya geçilmeden önce yaptığı açıklamada, Lübnan'ın geçen yıllarda savaşlar ve çekişmelerden dolayı çok bedeller ödediğine işaret ederek, şu anda ülkenin önünde gerçek bir fırsat olduğunu söyledi.

Ulusal birlik hükümetinin ülkeyi kalkındırmak için gereken çabayı sarf edeceğini dile getiren Hariri, 2019'un ülkenin elektrik sorununu çözme yılı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketi'nin 9 bakanla en çok temsil hakkına sahip olduğu yeni kabinede, Başbakan Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nden 6 isim yer alıyor.

Hükümette, Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi 4, Şii Hizbullah ve Emel Hareketi 3'er, Dürzi lider Velid Canbolat'ın İlerlemeci Sosyalist Partisi 2, Ermeni Taşnak Partisi, Hristiyan Marada Partisi ve Sünni bağımsız vekiller de birer bakanla temsil ediliyor.

Lübnan'da siyasi güçler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümetin kurulması yaklaşık 9 ay aldı.

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Başbakan Saad Hariri güvenoyu Lübnan

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