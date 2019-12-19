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Lübnan’da Hükümet Hizbullah Destekli Profesöre Emanet

19.12.2019 21:37 | Son Güncelleme

1975 ile 1990 yılları arasındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan’da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümeti kurma görevini Hizbullah’ın desteklediği bir üniversite profesörüne verdi

Lübnan’da Hükümet Hizbullah Destekli Profesöre Emanet

1975 ile 1990 yılları arasındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan’da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümeti kurma görevini Hizbullah’ın desteklediği bir üniversite profesörüne verdi.

Avn, Meclis’te bir gün boyunca süren istişarelerin ardından Hasan Diab’ı başbakan olarak atadı. 60 yaşındaki Diab, 128 koltuklu parlamentoda salt çoğunluğa sahip görünüyor.

Ancak Diab’ın Şii Hizbullah örgütü tarafından desteklenmesi eski Başbakan Saad Hariri’yi destekleyen Batı'nın ve Körfez ülkelerinin tepkisiyle karşılanabilir.

2011’de eğitim bakanı olan Diab, ana Sünni blokun desteğini almakta başarısız olmuştu. Bu da Diab’ın yeni bir hükümet kurmasını ve Batı'nın da desteğini almasını zorlaştıracağa benziyor.

Hasan Diab, Meclis’teki Şii gruplar Hizbullah ve Emel ile Cumhurbaşkanı Avn’ın Hıristiyan Özgür Vatansever Hareket partisi tarafından aday gösterildi. Bu gruplar 128 koltuklu parlamentoda çoğunluğa sahip.

Hariri’nin Sinniler liderliğindeki Gelecek Hareketi ise başbakanlık için bir aday göstermedi. Reuters haber ajansına göre grup Cumhurbaşkanı’na kurulacak hükümete de katılmayacağını bildirdi.

Başbakan Hariri’nin Sünni bloğun desteğini almasının ardından üçüncü kez başbakanlığa aday gösterilmesi bekleniyordu.

Ancak Batı ve Körfez ülkeleri tarafından desteklenen Hariri ekonomik krizi çözmek için uzmanlardan oluşan ve göstericilerin taleplerini karşılayacak bir kabineye başkanlık yapmak istedi. İran destekli Hizbullah ise hükümette tüm siyasi grupların temsil edilmesini istiyor.

Lübnan’da 1975-1990 arasındaki iç savaşı sonlandıran ve iktidarın mezhepler arasında paylaşılmasını öngören siyasi sistem uyarınca Başbakanlık koltuğuna Sünni Müslüman bir siyasetçinin oturması gerekiyor.

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