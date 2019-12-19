Lübnan’da Hükümet Hizbullah Destekli Profesöre Emanet

1975 ile 1990 yılları arasındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan’da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümeti kurma görevini Hizbullah’ın desteklediği bir üniversite profesörüne verdi.

Avn, Meclis’te bir gün boyunca süren istişarelerin ardından Hasan Diab’ı başbakan olarak atadı. 60 yaşındaki Diab, 128 koltuklu parlamentoda salt çoğunluğa sahip görünüyor.

Ancak Diab’ın Şii Hizbullah örgütü tarafından desteklenmesi eski Başbakan Saad Hariri’yi destekleyen Batı'nın ve Körfez ülkelerinin tepkisiyle karşılanabilir.

2011’de eğitim bakanı olan Diab, ana Sünni blokun desteğini almakta başarısız olmuştu. Bu da Diab’ın yeni bir hükümet kurmasını ve Batı'nın da desteğini almasını zorlaştıracağa benziyor.

Hasan Diab, Meclis’teki Şii gruplar Hizbullah ve Emel ile Cumhurbaşkanı Avn’ın Hıristiyan Özgür Vatansever Hareket partisi tarafından aday gösterildi. Bu gruplar 128 koltuklu parlamentoda çoğunluğa sahip.

Hariri’nin Sinniler liderliğindeki Gelecek Hareketi ise başbakanlık için bir aday göstermedi. Reuters haber ajansına göre grup Cumhurbaşkanı’na kurulacak hükümete de katılmayacağını bildirdi.