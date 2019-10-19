Lübnan'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Lübnan'da hükümetin getirdiği vergilere tepki amacıyla perşembe günü başlayan protesto gösterileri, ülkenin dört bir yanında büyüyerek, devam ediyor. Ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan siyasi partilerden oluşan ulusal birlik hükümetinin iletişime getirdiği yeni vergiler kapsamında sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulaması kullanıcılarına aylık 6 dolar gibi bir ücretin uygulanacağına dair basında çıkan haberler üzerine, 17 Ekim perşembe günü, "Hesap sorma zamanı geldi", "Lübnan direniyor" ve "Devrim" şeklindeki sloganlarla hükümet karşıtı gösteriler başladı. Hükümet karşıtı gösterilere 3 gündür devam eden göstericiler bugün, başkent Beyrut'un şehir merkezindeki Hükümet Sarayı'nın önünde yer alan Riyad Sulh Meydanı ve Şehitler Meydanı ile bu meydanlara açılan caddeleri doldurdu. Ellerinde Lübnan bayrakları ve çeşitli yazıların yer aldığı pankartlar taşıyan protestocular, "uzun yıllardan beri yüzleri değişmeyen siyasilerin ülkenin kaynaklarını tükettiği ve bunu yaparken halkı düşünmediği" yönünde sloganlar attı.

Gösteriler, başkent Beyrut başta olmak ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam ve Akkar vilayetleri, güneydeki Sayda, Sur ve Nebatiye kentleri ile diğer bölgelerde düzenleniyor. - Gözaltına alınanlar salıverildi Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün protesto gösterileri sırasında güvenlik güçlerine saldıran ve çevreye zarar vermeleri dolayısıyla gözaltına alınan onlarca vatandaşın serbest kaldığı belirtildi. Dün akşam Başbakan Saad el-Hariri'nin hükümet ortaklarına 72 saat süre tanıdığı konuşmasının ardından Beyrut'un çeşitli semtlerinde protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Arbede sonucu çok sayıda güvenlik görevlisi yaralanmış, güvenlik güçlerine saldıran ve çevreye zarar veren 70 kişi gözaltına alınmıştı. - Lübnan havayollarından müşterilerine duyuru Öte yandan Lübnan havayolları Middle East Airlines (MEA), ülkede yaşananlar çerçevesinde Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na giden yolların zaman zaman kapalı olması hasebiyle müşterilerin biletlerini, herhangi bir ücret talep etmeksizin erteleme veya iptal etme taleplerinin olumlu karşılanacağı duyurusunda bulundu.