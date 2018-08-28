Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad el-Hariri, hükümeti kurma çalışmalarıyla ilgili birkaç gün içinde yeni gelişmeler olacağını söyledi.

Başbakan Hariri, partisinin grup toplantısından sonra başkent Beyrut'ta basına yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında birkaç gün içinde ümit verici gelişmeler olacağını belirtti.

Hükümetin kurulması aşamasında tüm siyasi tarafların sorumlu davranması gerektiğini vurgulayan Hariri, "Hükümetin oluşumunu hızlandırmak tüm tarafların sorumluluğudur ve zamanı gelince kimlerin engeller çıkardığını açıklarım." dedi.

Siyasi partilerle bazı görüşmeler yapacağını ve iki-üç güne kadar birtakım gelişmelerin yaşanacağını söyleyen Hariri, hükümeti kurma çalışmalarıyla ilgili yaşadığı zorluklara işaret ederek, "Siyasi partiler, kabinede kendi paylarına düşenden fazla bakanlık almaya çalışıyor." diye konuştu.

Hükümeti kurma görevinin kendisinde olduğunu ve yetkilerini de iyi bildiğini vurgulayan Hariri, şöyle devam etti:

"Birilerinin söyleyeceği bir şey varsa benimle paylaşsın. Bir bakan tarafından yapılan anayasal değerlendirmeler beni ilgilendirmiyor. Hükümeti kurma görevini aldım ve Cumhurbaşkanı'yla iş birliği içerisinde yeni kabineyi oluşturacağım."