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Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:15 | Son Güncelleme

Başbakan Saad el-Hariri, hükümeti kurma sürecinin hızlandırılması konusunda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile mutabık kaldıklarını ifade etti

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, hükümeti kurma sürecinin hızlandırılması konusunda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile mutabık kaldıklarını söyledi.

Başbakan Hariri, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avn ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, hükümeti kurma sürecinin hızlandırılması konusunda Cumhurbaşkanı Avn ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Avn ile görüşmesinde hükümeti kurma çalışmalarını ele aldıklarını dile getiren Hariri, ülkedeki ekonomik durumun hükümeti kurma sürecinin hızlandırılması gerektiğine dikkati çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hala hükümet kurulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mişel Avn Lübnan Saad el-Hariri

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