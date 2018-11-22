Lübnan'da hükümet kurma çalışmalarında yaşanan gecikme

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulmasındaki gecikmenin, ülke için geri dönüşü olmayan bir zaman kaybı olduğunu belirtti.

Avn, Lübnan'ın bağımsızlığının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ve televizyonda yayımlanan açıklamasında, önceki senelerde olduğu gibi hükümetin kurulması konusunda bir kriz yaşandığını ve bunun demokrasi ve uygarlıkta ilerlemiş ülkelerde de olabileceğini ifade ederek, "Ancak hükümetin kurulmasında yaşanan gecikme Lübnan için geri dönüşü olmayan bir zaman kaybı." dedi.

Ülkedeki siyasi kesimlere, hükümetin kurulmasını istiyorlarsa Lübnan'ın artık zaman kaybetme lüksünün olmadığını hatırlamaları çağrısında bulunan Avn, Müslümanlar, partiler, akımlar ve mezheplere ise "Anlaşmazlıklarımızı ve şahsi çıkarlarımızı bir kenara bırakarak kaderini bize emanet edenlere karşı sorumluluk duygusunu öne çıkarmalıyız." ifadesiyle seslendi.

Lübnan halkının vaatlerden, karar alıcıların halkın korkularına, işsizliğine, haklarına ve yıkılan hayallerine ilgisizliğinden ve çıkar çatışmasından usandığını vurgulayan Avn, vatandaşı geleceğine güvenle bakar hale getirmek, ülkeyi ekonomik, sosyal, ahlaki ve ekolojik bakımdan kurtarmanın planını yapmak için gece gündüz demeden çalışmak gerektiğini kaydetti.