MAHMUT GELDİ - Lübnan'da son haftalarda gündeme gelen "Suriye rejimi ile ilişkilerin normalleşmesi" tartışmaları, ülkede aylardır devam eden ve bir türlü sonuç alınamayan hükümet kurma çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.

Hizbullah ve müttefiklerinin içinde yer aldığı 8 Mart Bloku Suriye rejimi ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda ısrar ederken yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki 14 Mart Bloku ise Şam yönetimi ile her türlü normalleşmeye karşı çıkıyor.

Ülkede son haftalarda üst perdeden yapılan karşılıklı açıklamalar "Lübnan'da yeni hükümetin kurulması önünde Suriye engeli" yorumları yapılmasına neden oluyor.

Hariri, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi gibi bir konunun tartışmaya açık olmadığını belirterek "Esed rejimi ile ilişkilerin normalleşmesinde ısrar edildiği sürece yeni hükümetin kurulmayacağını" ifade etmişti.

Başbakan Hariri'nin bu çıkışına yanıt vermekte gecikmeyen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise "Suriye ile ilişkiler konusunda muhalif görüşler içinde olduğumuz bazı liderlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kendilerini, sonradan geri adım atacakları bir pozisyonun içine sokmasınlar. Biraz beklesinler, Suriye'deki durumun nereye gittiğini gözlemlesinler. Nihayetinde Lübnan izole bir ada değil." ifadelerini kullanmıştı.