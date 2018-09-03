Lübnan'da hükümeti kurma çalışmalarında yeni gelişme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümette yer alacak bakanlıkların dağılımına ilişkin önerisini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu bildirdi.

Başbakan Hariri, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avn ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, bakanlıkların dağılımına ilişkin hazırladığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Avn'a takdim ettiğini belirtti.

Bütün siyasi güçlerle yaptığı görüşmeler sonucu kafasında oluşan taslağı Cumhurbaşkanı Avn ile paylaştığını söyleyen Hariri, bahsi geçen çalışmayı Avn'ın dışında kimseyle paylaşmadığını kaydetti.

Ulusal birlik hükümeti oluşturacak isimlerin henüz belirlenmediğini aktaran Hariri, bu yöndeki istişare görüşmelerine devam ettiklerini anlattı.

Hariri, geçen hafta hükümet kurma çalışmaları kapsamında birkaç gün içinde ümit verici gelişmeler olacağını belirtmişti.

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai de 29 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Avn ile görüştükten sonra "Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Hariri'nin iki güne kadar kendisine yeni kabinesini sunacağını aktardı." açıklamasını yapmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hala hükümet kurulamadı.

