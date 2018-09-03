HABER

Lübnan'da hükümeti kurma çalışmalarında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:41 | Son Güncelleme

Başbakan Saad el-Hariri, yeni hükümette yer alacak bakanlıkların dağılımıyla ilgili hazırladığı taslağı Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu söyledi

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümette yer alacak bakanlıkların dağılımına ilişkin önerisini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu bildirdi.

Başbakan Hariri, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avn ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, bakanlıkların dağılımına ilişkin hazırladığı çalışmayı Cumhurbaşkanı Avn'a takdim ettiğini belirtti.

Bütün siyasi güçlerle yaptığı görüşmeler sonucu kafasında oluşan taslağı Cumhurbaşkanı Avn ile paylaştığını söyleyen Hariri, bahsi geçen çalışmayı Avn'ın dışında kimseyle paylaşmadığını kaydetti.

Ulusal birlik hükümeti oluşturacak isimlerin henüz belirlenmediğini aktaran Hariri, bu yöndeki istişare görüşmelerine devam ettiklerini anlattı.

Hariri, geçen hafta hükümet kurma çalışmaları kapsamında birkaç gün içinde ümit verici gelişmeler olacağını belirtmişti.

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai de 29 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Avn ile görüştükten sonra "Cumhurbaşkanı Avn, Başbakan Hariri'nin iki güne kadar kendisine yeni kabinesini sunacağını aktardı." açıklamasını yapmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hala hükümet kurulamadı.

PARTNERİki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...İki ünlü yıldız seksi polis kıyafetleriyle paten kaymaya kalkınca...
Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağıDiyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı
TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündemindeTSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad el-Hariri Lübnan yeni hükümet

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.